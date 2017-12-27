Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi

- Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:39
GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi
banner230

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in GollerCepte uygulamasında ilk yarının "en"leri belli oldu. Sezonun ilk yarısı geride kalırken uygulamanın en popüler golü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal’dan geldi. Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftası’nda 2-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor karşılaşmasında açılış sayısını kaydeden Mehmet Topal’ın golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 47 bin 238 kişi izledi.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle biten Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 105 bin 850 kez izlendi.


- En çok izlenen video: "Real Madrid-Barcelona"


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’de ilk yarı maçlarını toplam 3 milyon 24 bin 596 kişi izlerken, ilk devrede atılan tüm goller ise 2 milyon 484 bin 106 kez takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının ilk yarıda en çok takip edilen videosu "Real Madrid-Barcelona" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 7 bin 815 kişi tarafından izlendi.

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
GollerCepteMehmet Topal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim