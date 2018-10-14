'Gölgede Kalanlar' minyatür sergisi DTCF'de açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Farabi Salonu fuaye alanında açılan "Gölgede Kalanlar" adlı minyatür sergisinde 24 eser yer alıyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kukla tiyatrosunun bin yıldan fazla geçmişi bulunan bir sanat dalı olduğunu belirterek "Özellikle Orta Asya'da Kazak, Kırgız ve Özbeklerde bu sanatın yaşama ne kadar derinlemesine girdiğini kolayca görüyoruz. Bizler de yurt dışı seyahatlerimizde bilinçli ya da bilinçsiz gittiğimiz ülkeye ait kuklaları bir anı olarak alıyoruz." şeklinde konuştu.

İbiş, üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim çalışmaları değil aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerinin de merkezi olması gerektiğine işaret ederek "DTCF bu anlamda resim heykel festivalinden tiyatroya, modern danstan halk danslarına, pek çok etkinliğe imza atıyor. Türkiye'deki tiyatro eğitimi de bundan yarım asır önce bu fakültede başladı." dedi.

Minyatür sanatçısı Ayşe Keskin Uysal da AA muhabirine, "Gölgede Kalanlar" sergisindeki 24 eserin bu alandaki tek koleksiyon olduğunu, bu sergide köklü iki geleneksel sanatın birleşimiyle ortaya çıkan eserlerin görülebileceğini söyledi.

İkinci kişisel sergisinin Uluslararası Ankara Kukla Festivali programında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, "8 yıldır minyatür yapıyorum. Hacivat ve Karagöz ile minyatür sanatını birleştirmek istedim. 8 yılın sonunda ortaya buradaki 24 eser çıktı." ifadelerini kullandı.

Uysal, minyatür sanatının geçmiş yıllara nispeten geliştiğine ve tanınmaya başladığına dikkati çekerek "Artık insanlar minyatürü sadece padişah resimlerinden oluşan bir sanat olarak görmüyor. Hayatın her alanında minyatür örnekleri olduğunun farkındalar, bu beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Açılışın ardından festival programı dahilinde "Sokrates'in Son Gecesi" adlı oyun sergilendi.

Sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.