Gölbaşın'da Tıp Bayramı etkinliği

ANKARA (AA) - Gölbaşı'nda düzenlenen "Tıp Bayramı" etkinliğinde zihinsel engelli öğrenciler sembolik diploma alarak, hipokrat yemini edip havaya kep fırlattı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Genel Merkezi'nde "Tıp Bayramı" dolayısıyla düzenlenen proğramda ZİÇEV öğrencilerine sembolik olarak hazırlanan Tıp Fakültesi diplomalarını Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay verdi.

Daha sonra diplomalarını alan öğrenciler hipokrat yemini yaparak kep attı.

Programda ZİÇEV'li çocukların başarı öykülerini anlatan vakıf başkanı Ülay Karakoç: "Çocuklarımızın başarılarına şahit oldunuz. Herkes bunu kabul etsin ki zihinsel engellilik bir özelliktir. Ayrıca onlara kişiliklerini kazandırmak bizim görevimizdir. Biz eğitilerek bu çocukların pek çok işleri başarabileceğine inanmış kişileriz ve bunu da ispatlıyoruz." dedi.

Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, kurum müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı.



