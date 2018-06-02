ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, "Temiz Hava Müessesemizin İkramıdır" isimli proje hayata geçirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Rasim Yanık, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, proje dolayısıyla ilçedeki bir işletmeyi ziyaret etti.

Proje yürütücülüğünü üstlenen İlçe Sağlık Müdürü Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının Gölbaşı'nda kamuya açık alanlar ve işletmelerde vatandaşların temiz havada vakitlerini değerlendirebilecekleri sağlıklı alanlar oluşturmak olduğunu söyledi.

Albut ise, Gölbaşı Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Temiz Hava Müessesemizin İkramıdır" projesinin 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü başlangıç kabul edilerek hataya geçirildiğini ifade etti.

Projenin bir yıl süreceğini kaydeden Albut, "Amacımız müşterilerde temiz hava bilincini sadece ceza ile değil, bu tür etkinliklerle verip farkındalık oluşturmak." dedi.

Ziyarette, temiz havayı temsilen müşterilere el yapımı çiçekler dağıtıldı.