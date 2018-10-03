Gölbaşı'nda sokak hayvanlarına bakım

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sokak hayvanlarına bakım ve aşılama yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanları için gerekli tüm önlemleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, ilçedeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama, tedavi bakım, sahiplendirme ve beslenmelerini sağlıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sokak hayvanlarının hem vatandaşlara zarar vermesini engellemek hem de kontrol altına almak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının sağlıklı yaşamalarına destek vermek için gayret ettiklerini ifade eden Duruay, "Ekiplerimiz, ilçedeki sahipsiz hayvanların tıbbi bakımlarının yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürmektedir. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.