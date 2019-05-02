Gölbaşı'nda ressam Bozkurt anısına fidan dikildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi tarafından hayatını kaybeden ressam Mehmet Halis Bozkurt adına oluşturulan alana fidan dikildi.

Gölbaşı Belediyesince Bahçelievler Mahallesinde "Mehmet Halis Bozkurt Ağaçlandırma Alanı"nda düzenlenen törende, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Mehmet Halis Bozkurt'un ailesi ve sevenleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Şimşek, özel bir gün yaşadıklarını belirterek, "Burası benim için çok anlamlı. Belediye Başkanlığımın ilk hatıra ormanı. Gölbaşımızda sanatçı kimliğiyle bilinen merhum Mehmet Halis Bozkurt hocamızın adını yaşatmak için oluşturduğumuz ağaçlandırma alanında fidan dikim programında bir aradayız." dedi.

Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen ve endemik bir tür olan sevgi çiçeğinin sayısız resmini çizen Bozkurt'un adını yaşatacakları 22 bin metrekarelik alanın ağaçlandırılacağını kaydeden Şimşek, etkinlikte bin 400 sedir, karaçam ve çınar fidanını lise öğrencileriyle dikeceklerini bildirdi.

Şimşek, "Ağaçlandırma alanı imar planlarında park olarak tanımlanmıştır. Biz parklarımızı ağaçlandırarak imar rantından kurtarmayı, bölgelerin gelişmesiyle doğacak park ihtiyacını karşılamayı ve yeşil alan miktarını arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



