Gölbaşı'nda ramazan etkinlikleri

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesinin ramazan etkinlikleri başlıyor.

Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenecek etkinlikler yarışmalar, geleneksel animasyon, orta oyunu, akrobasi şov, Aşuk Maşuk oyunlarıyla başlayacak.

Ramazan boyunca devam edecek etkinliklerde, Karagöz ve Hacivat gösterisi, meddah, tahtabacak şovmeni, iple kukla gösterileri de sahnelenecek.

Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından, Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı'na vatandaşların iftardan sonra güzel vakit geçirebilmeleri ve dilediklerince alış veriş yapabilmeleri için standlar kurdu.