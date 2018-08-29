Gölbaşı'nda ortaya çıkan şarbon vakası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir işletmede çıkan şarbon vakasına ilişkin tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

İlçedeki Günalan Mahalle Muhtarı Şener Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Ahiboz beldesindeki özel sektöre ait bir işletmeye kesim için getirilen hayvanlarda rastlanan şarbon hastalığının bayramın ikinci günü ortaya çıktığını söyledi.

Olaya ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Karatay, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kaymakamımızın bilgisi dahilinde hayvanlara aşılar yapıldı. Sadece özel bir işletmede yaşanan olayın ardından devletimiz tüm tedbirleri aldı. Şarbon, özel bir besihanede dışarıdan ithal edilen hayvanlarda ortaya çıktı. Devletimiz, kaymakamımız bizlerle devamlı irtibat halinde."

Mahalle sakinlerinden Habip Candemir de olaya ilişkin gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, Günalan Mahallesi ile Ahiboz beldesindeki tüm hayvanların aşılandığını aktardı.

Candemir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar rahat olsun. Besihanede ölen hayvanlar da devlet tarafından imha edildi. Bizden et, süt alan vatandaşlarımız endişe etmesin, devlet gereken tedbirleri aldı."



