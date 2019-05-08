Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Gölbaşın'da trafikte sürücüleri ve yayaları bilinçlendirmeyi amaçlayan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulaması yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde, trafik polisleri tarafından yaya geçidinde yapılan uygulamada araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Uygulama sırasında sürücülere trafik konusunda uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Açılan stantlarda " Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Güvenli yolculuk’" gibi trafik kurallarını içeren broşürlerin yanı sıra, düdük ve üzerinde uyarıcı sloganlar yazılı olan anahtarlık dağıtıldı.



