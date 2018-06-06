ANKARA (AA) - Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde "Okuryazarlık Seferberliği" katılımcılarına sertifika töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" programı kapsamında Gölbaşı’nda 47 erkek ve 383 kadın olmak üzere toplamda 430 kişi ilkokul düzeyinde sertifika aldı.

Gölbaşı Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen törende kursiyerler sertifikalarını aldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, içinde bulunulan çağın bilgi ve teknolojinin en etkin şekilde kullanılmasını gerektiren bir çağ olduğunu söyledi.

Bilgihan, "Eskilerde hanımlar evlerinden çıkmadan yaşamını idame ettirebiliyorlardı. Fakat artık yaşamın zorlukları sizleri toplumun içinde olma zorunluluğu ile birlikte sizlerin varlığı ile de sosyoekonomik yapıya katkı ve kazanım sağlıyor. Hanımlar ne kadar bir toplumsal yaşamın içindeyse toplum o ölçüde çeşitleniyor ve gelişiyor. Anneler ne kadar çok okursa, çocuklarının eğitim hayatı da o kadar başarılı geçiyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Kader Köse ise, okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Köse, okuma yazma bilmeyenlere imkan sağladıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende Seğmen Ekibi ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinin folklor ekibi sahne alırken, Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu öğrencisi Edanur İşçi de bir şiir okudu.