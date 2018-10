ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, muhtarların Türk yönetim hayatında son derece önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bir mahalli idare temsilcisi olan muhtarların hukukun tesisi noktasında devletin kanunlarının kurullarının vatandaşa aktarılması noktasında son derece önemli olduğunu aktaran Bilgihan, "Aynı zamanda mülki idare amiri olan muhtar, yeri geldiğinde mahalledeki bir yoksulun, yaşlının, engellinin, fakirin düşkünün, yeri geldiğinde bir okulun ihtiyacı için, yeri geldiğinde bir alt yapı için koşturandır. Sosyal kalkınmanın önderidir. Gölbaşı’nda bizlerle uyum içinde çalışan siz değerli muhtarlarımızın tekrar 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Gölsaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın bir çok platformda ifade ettiği gibi muhtarlık devletimiz için çok önemli bir temsil makamıdır. Muhtarlar vatandaşla, devlet arasında bir köprüdür. Muhtarların görevini her zaman en iyi şekilde yerine getiriyor. Bizlerin yükünü hafifleten, bizlere her zaman güç veren kişilerin başında muhtarlarımız geliyor. Her zaman kapımız sizlere açık. 19 Eylül Muhtarlar Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, Gölbaşı İlçe Müftüsü Ahmet Halıcı, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.