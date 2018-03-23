Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi ve Polis Akademisi iş birliğiyle "Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Akademisi öğrencilerine moral vermek amacıyla, Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Akademi Başkanı Yılmaz Çolak da izledi.

Oyunda, tarihe damga vuran "Kara Fatma", "Senem Ayşe", "Şerife Bacı", "Efe Ayşe" ve "Yirik Fatma"nın hikayelerinden kesitler yer aldı.

Oyun sonrası Polis Akademisi Başkanı Çolak, Başkan Duruay'a polis şapkası ve üzerinde Osmanlıca "Allah, vatan, bayrak, birlik" yazan sancak hediye ederek, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.