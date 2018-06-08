Gölbaşı'nda mezarlıklara bayram bakımı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda çalışmara hız veren belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanları içerisindeki yabani otları temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için ekiplerimiz tarafından mezarlıkların çevresinde bulunan otlar biçiliyor. İlçemize bağlı tüm mahallelerimizin mezarlıklarında temizlik çalışmalarımız Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.