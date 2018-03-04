Gölbaşı'nda Mehmetçiğe destek konvoyu

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, Bezirhane ve Selametli mahalleleri sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için traktörlerle konvoy geçişi yaptı.

Bezirhane ve Selametli mahalleri sakinleri, yaklaşık 200 traktörle Bezirhane Mahallesi'nde toplandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mehmetçik'e destek veren çiftçilere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz Afrin'dekilerle ruhen ve kalben hep beraberiz. Bedenimiz burada olsa bile, ruhen oradayız. Hepimizin çocukları orada, gönüllü olarak Afrin'e gitmeye hazırız. Allah içeride ve dışarıda mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize kuvvet versin. Dualarımız onlarla beraber."

Bezirhane Mahallesi Muhtarı Şevki Yorulmaz ise Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Daima asker, bayrak, devlet ve milletimizin yanındayız. Vatanımıza canımız feda." dedi.

Selametli Muhtarı Ali Yıldız da Bezirhane ve Selametli mahallesi sakinleri olarak her zaman kahraman Türk ordusu ve askerlerinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Rabbim Afrin'de mücadele eden askerlerimize güç, kuvvet versin. Daima yanlarındayız." diye konuştu.

Yapılan dualar ve kurban kesiminin ardından çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturup mahalle içinde tur attı.

Öte yandan, her iki mahalledeki camilerde Afrin şehitleri için mevlit okutuldu.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Gölbaşı Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.



