Gölbaşı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı

ANKARA (AA) - Gölbaşı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında eksikleri giderme, temizlik, ilaçlama ve asfalt yama çalışmalarına başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda yoğunlaşması beklenen mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kabristanların yabani otlardan arındırıldığı, trafik akışında oluşabilecek tehlikelerin asgari düzeye inmesi için deforme olan yollarda asfaltlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin göl ve yeşil alanlarda sıcak havanın etkisiyle üreme potansiyeline sahip sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını sürdürdükleri de vurgulandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kentin çok büyük bir alana yayıldığını ve belediye imkanlarıyla bu alanların temizlik ve bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler müdürlüklerine talimat verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yüzölçümü ve mahalle sayısı olarak çok büyük bir ilçeyiz. Bu konuda mahallelerimizin rutin ihtiyaçlarıyla ilgili sorumlu müdürlüklerimize gerekli talimatları verdik. Ekiplerimiz planlı ve yoğun biçimde vatandaşımıza yönelik hizmetleri yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için temizlikten asfaltlama çalışmalarına, haşereyle mücadeleden mezarlıkların bakımına kadar çok yönlü ve yoğun bir çalışma sürdürüyoruz."

