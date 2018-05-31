Gölbaşı'nda kültür merkezi açılışı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, "Her Mahalleye Kültür Merkezi" projesi kapsamında Tulumtaş Mahallesi'ne kültür merkezi açtı.

Merkezde düzenlenen iftar yemeğine katılan AK Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan, ramazan ayının birlik beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugünleri fırsat bilelim. Kardeşliğimizi yüceltelim, birbirimizi daha fazla kucaklayalım" diyen Akdoğan, "Burada yapılan mimari yapının içerisindeki faaliyetler, kültür ve geleneklerimiz sürdürülecek. Burada düzenlenen toplantılarla birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır. Belediye Başkanımız Fatih Duruay'a bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederim."

Açılış programına, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Ak Ceylan, eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.