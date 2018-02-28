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Gölbaşı'nda kadınlara "Yaşam Zorlukları" semineri

ANKARA (AA)- Gölbaşı ilçesinde kadınlara yönelik "Yaşam Zorlukları" semineri düzenlendi.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, Ankara Halk Sağlığı Merkezinden Derya Aksu Bayram ve psikolog Tuğçe Yılmaz...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:57
Gölbaşı'nda kadınlara
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ANKARA (AA)- Gölbaşı ilçesinde kadınlara yönelik "Yaşam Zorlukları" semineri düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, Ankara Halk Sağlığı Merkezinden Derya Aksu Bayram ve psikolog Tuğçe Yılmaz tarafından verildi.

Psikolog Yılmaz, yaptığı konuşmada, stresin yazarak, göl kenarında gezerek, spor yaparak, müzik dinleyerek yenilebileceğini belirterek, olumsuz durumların olumluya çevrilebileceğini, hobiler edinilmesi gerektiğini aktardı.

Yılmaz, daha sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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Gölbaşıöfke KontrolüSeminerYaşam Zorlukları
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