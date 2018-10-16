Gölbaşı'nda kaçak içki operasyonu

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, A.E.B'nin...