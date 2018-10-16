Gölbaşı'nda kaçak içki operasyonu

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, A.E.B'nin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ikametinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaşıldı.
A.E.B'nin evinde yapılan aramada, 5 litre etil alkol, 2.5 litre tiner, içki aromaları, 202 kullanılmamış şişe kapağı, 500 kullanılmamış şişe etiketi, kullanılmamış TAPDK bandrolü, 6 boş şişe ve dolu viski şişesi ele geçirildi.
Şüpheli A.E.B, gözaltına alındı.