Gölbaşı'nda "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş Kampanyası" ilgi görüyor
ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya, hayırseverlerden ilgi görüyor.Kampanya dahilinde vatandaşlar, kullanılabilecek durumda olan...
ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya, hayırseverlerden ilgi görüyor.
Kampanya dahilinde vatandaşlar, kullanılabilecek durumda olan giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası’na getiriyor.
Şimşek, vatandaşları kullanılabilir ihtiyaç fazlası giysilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere merkeze bağışta bulunmaya davet etti.
Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası, her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacını karşılamasının yanı sıra çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gideriyor. Burada ihtiyaç sahipleri için pantolon, ayakkabı, kazak, ceket, manto, mont gibi giysilerin yanında nişanlık, gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor.
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