ANKARA(AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in seçim vaatleri arasında yer alan "Hilal Kart ve Sosyal Market" kampanyaları başladı.

Projelerin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şimşek, ihtiyaç sahibi ve mazlumun her zaman yanında yer alacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi yerine daha geniş alanda kullanılabilecek "Hilal Kart" kampanyası başlattıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Seçim kampanyasında vaatlerimiz arasında yer alan Hilal Kart ve Sosyal Market uygulamasını açtığımız için çok mutluyum. Hilal Kartımızı ilerleyen zamanda geliştirmeyi planlıyoruz. Kartımızı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız sadece bizim açtığımız sosyal markette değil Gölbaşı ve Ankara'daki marketlerden de alışveriş yapabilecek. Gölbaşı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 493 kişi civarında. Biz burada eş, ahbap, dost ilişkisinden ziyade gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları belirledik. Ayrıca GBT araştırması yaptırıyoruz."

Konuşmanın ardından Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek Hilal Kart alan bir ihtiyaç sahibi ile birlikte sosyal marketten alışveriş yaptı.