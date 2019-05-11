Gölbaşı'nda Engelliler Haftası etkinliği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediye Engelliler Birimi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Programda, Gölbaşı Belediye Engelliler Birimi öğrencilerinin İstiklal Marşı okunurken işaret diliyle eşlik etmesi, katılımcılardan alkış aldı.

Şarkı, şiir ve "Canım Annem" isimli mektubun okunduğu programda engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler beğeni topladı.

Programda ayrıca yılın anneleri de seçildi.

Yılın anneleri seçilen Leyla çelik, Aynur Ertuğrul, Nejla Çakmak, Ayşe Erdem'e ödüllerini, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, KAİ Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım verdi.

Program, Gölbaşı Belediyesi Engelli Birimi Halk Müziği Korosu konseriyle son buldu.

Belediye Başkanı Şimşek, seçim döneminde engellilere yönelik verdiği sözleri yerine getirmeye başladıklarını, Gölbaşı'nı engelsiz bir yaşam merkezi haline getireceklerini söyledi.

Gölbaşı'nda bin yüzü aşkın engelli bulunduğuna işaret eden Şimşek, "Biz de birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızı sadece bu haftada değil her gün hatırlamamız lazım. Gölbaşı'nda ilk icraatımız engelsiz yaşam merkezi olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Öncelikle kaldırımları, yüzme havuzlarını, spor salonlarını ve parkları, engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde yaşayacakları hale getireceğiz." dedi.







