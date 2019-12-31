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Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi

Genel 31.12.2019, 18:20
Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi
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ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde engelli öğrencilere moral için yeni yıl partisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerin yeni yılını kutladı, birlikte oyunlar oynadı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, 2020'nin Türkiye ve Türk milletine başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.

Öğrencilerle güzel anlar yaşadığını dile getiren Şimşek "Ümit ediyorum ki 2020 onlar için de mutlu olacakları bir yıl olur. Gölbaşı'ndaki bütün engellerini ortadan kaldırmak için mücadele edip çalışacağız." diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

#engelli birimi #Gölbaşı #Ramazan Şimşek #yeni yıl partisi
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