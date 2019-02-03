Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Bayburt Akçakuzu Eğitim Kültür ve Sanat Derneğinin her pazar sabahı Gölbaşı ilçesinde düzenlediği "Dostluk Çorbası" etkinliği, dernek binasında gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ilk olarak derneğin yeni başkanı Murat Kurt, derneğe 8 yıl başkanlık yapan MHP Grup Başkan Vekili Ali İhsan Güçlü'ye "Onursal Başkanlık" plaketi verdi.

Güçlü, burada yaptığı konuşmada, siyasetin toplumun huzur, güven ve düzen içinde işleyişini sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerin yapıldığı bir kurum olduğunu belirtti.

Siyasetin toplumun geleceğini temin için işleyen bir kurum olduğunu vurgulayan Güçlü, uzun yıllardır parti, vakıf ve çeşitli derneklerde görevler aldığını bildirdi.

Murat Kurt da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.