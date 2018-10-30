Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Türkü-Der Yurttan Türküler Korosu, sahne alıp çeşitli türküleri seslendirdi.

Konserin sonunda MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, koroya çiçek takdim etti.



MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 95. yılını kutladığımız müstesna zaman diliminde bize Cumhuriyet'i armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vatan uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.