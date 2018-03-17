Gölbaşı'nda çiftçilik çalıştayı düzenlendi

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde çiftçilik çalıştayı yapıldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştayda Türkiye'de ihmal edilen en önemli konunun tarım olduğunu söyledi.

Bu konuda gerekli adımların atılabilmesi adına çalıştay yapıldığını ifade eden Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"Amerika, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkelere baktığımızda tarımı ihmal eden ülkenin olmadığını görürüz. Ankara başkent sizlerde başkentin çiftçilerisiniz. Bu işi bilen insanlarsınız. Bu işle geçinen insanlarsınız. Bende Polatlılıyım biliyorum. Şurada gereken destek alınmıyor. Halbuki tarım gelişmenin ana unsuru, temelidir. Gelişmiş ülkeler için de tarımı ihmal etmiş bir ülke yoktur. Onlarda tarım anam, babam usulü ile yapılmıyor. Teknolojinin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan bir tanesidir."

Çalıştaya CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Necati Yılmaz, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan ve çiftçiler katıldı.



