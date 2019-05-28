Gölbaşı'nda Çevre Şenliği

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Çevre Şenliği düzenlendi.

Bu yıl 4. düzenlenen Çevre Şenliği Atatürk Sahil Parkı'nda Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, belediye başkan yardımcıları ve Gölbaşı İlkokulu'nda okuyan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şimşek yaptığı açıklamada, Gölbaşı Belediyesi olarak doğa, insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaya azami özen gösterdiklerini söyledi.

Temiz ve sağlıklı bir doğanın çocuklara bırakacakları en büyük miras olduğunu kaydeden Şimşek, "Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı, güzel ve temiz bir çevre için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor, tüm insanların barış ve huzur içinde, doğanın korunduğu bir dünyada yaşaması umuduyla Dünya Çevre Haftasını kutluyorum." dedi.