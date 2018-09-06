Gölbaşı'nda bina cepheleri yenileniyor

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesince "7. Etap Cephe Yenileme Projesi" çalışmaları başlatıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Şehit Selami Atabey Caddesi üzerindeki 60 binanın cephesinin yenileneceğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla eski ve yıpranmış binaların yerini yeni ve modern görünümlü binalara bıraktığına işaret eden Duruay, "Cephe yenileme projemiz kapsamında binalara mantolama işlemi de yapıyoruz. Bu uygulamayla enerji tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Cephe yenilemesiyle binalarda görüntü birliğini sağlayarak, ilçemize daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıyoruz." dedi.



