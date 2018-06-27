Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odasında verilen eğitimde, katılımcılara bilinçli ve güvenli sosyal medya kullanımı konusunda bilgi verildi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya araçlarını kullanırken varolan tehlikeler konusunda yetişkinlerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Günümüz şartlarında kaçınılmaz olan internet ve sosyal medya kullanımının insan hayatında olumsuzluk ortaya çıkarabildiğine işaret eden Albut, "Bu kapsamda projenin bir parçası olarak faaliyetleri ağustos ayına kadar devem ettireceğiz. Koordinatörlüğünü Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinin yaptığı projeye beş ülke katılıyor. İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya ve Yunanistan ile ortaklaşa yürütülen proje sonucunda ortaya çıkan eğitim modülü, Türkiye ve AB ülkelerinde uygulanacak." dedi.