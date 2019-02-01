Gölbaşı'nda başlayan gasp Keçiören'de sona erdi

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçırdıkları kişiyi, boş bir araziye götürüp parasını gasbeden zanlılar, ölüm tehdidiyle mağdurun iş yerinin de adresini öğrendi - Gölbaşı'dan Keçiören'deki iş yerine giderek kasada bulunan parayı ve bilgisayarı alarak kaçan zanlılar yakalandı