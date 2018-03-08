Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde "6. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe, 17 vakıf üniversitesi katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, stant görevlilerinden üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi aldı.

Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Yalçınyiğit, öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olmak ve kariyer gelişimlerinde bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak için her yıl bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Müdür Yalçınyiğit, "Her yıl üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için okulumuzda bu etkinliği yapıyoruz. Hem motivasyonları artıyor hem de heyecanları. Okumak istedikleri okullar hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar. Onları üniversiteye hazırlamak en büyük görevimiz. Bunu başarabildiğimize inanıyoruz." dedi.