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Gölbaşı'nda 5. Geleneksel Kaz ve Aşıklar Etkinliği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5. Kaz ve Aşıklar Etkinliği düzenledi. Kars Ardahan Iğdır (KAI) Federasyonu Gölbaşı Şubesince bu yıl beşincisi düzenlenen Kaz ve Aşıklar Etkinliği, Kars yöresi lezzetlerinden kaz yemeklerini...

01 Mart 2018 Perşembe 16:09
Gölbaşı'nda 5. Geleneksel Kaz ve Aşıklar Etkinliği
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5. Kaz ve Aşıklar Etkinliği düzenledi.

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Federasyonu Gölbaşı Şubesince bu yıl beşincisi düzenlenen Kaz ve Aşıklar Etkinliği, Kars yöresi lezzetlerinden kaz yemeklerini Ankara'ya taşıdı.

Gölbaşında bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, şehitler için mevlit ve dualarla başladı.

Etkinlikte konuklara kaz etinden yapılan yemekler ile yöresel çeçil peyniri ikramı yapıldı.

Etkinliğe AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, KAI Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, Gölbaşı Şubesi Başkanı Salih Kara ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıKars- Ardahan- Iğdır (KAI) FederasyonuKaz GecesiOrhan Atalay
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