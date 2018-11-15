Gölbaşı'na 100 bin lale soğanı ekildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçenin çeşitli noktalarına 100 bin tane lale soğanı ekildi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ekim işlemi ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, lalelerin ilçeye görsel bir şölen sunacağını dile getirdi.

Başkan Duruay, "Daha yeşil, daha güzel bir Gölbaşı için ilçemizin çeşitli yerlerine diktiğimiz sarı, kırmızı, mor, beyaz, turuncu renklerdeki 100 bin lale soğanı baharın gelmesiyle ilçemizi adeta gökkuşağı renklerine boyayacak. Gölbaşı'nda bir gelenek haline gelen rengarenk laleler bu bahar da tüm Gölbaşı'na görsel şölen sunacak." diye konuştu.