Gölbaşı Şehir Parkı törenle açıldı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesince, ilçenin Eymir, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında yaptırılan şehir parkı törenle açıldı.

Gölbaşı ilçesinin Eymir, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında yaptırılan Gölbaşı Şehir Parkı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Fatih Duruay, törende yaptığı konuşmada, Ankaralıların ve Gölbaşı halkının nefes alacağı bir parkı hizmete sunduklarını söyledi.

Parkın, Türkiye’de bir belediye tarafından yaptırılan, tasarlanan ve organize edilen, otoparkında çatı üstü güneş enerji sistemi bulunan ilk park olduğunu savunan Duruay, şunları kaydetti:

“Parkı tasarlarken Gölbaşılı hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve konforunu düşündük. Sakin, bol yeşil alan içeren estetik açıdan çok güzel bir parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Vatandaşlarımızın sporun her çeşidini rahatça yapmaları için gençlere ve orta yaş grubuna da hitap etmek üzere iki açık basketbol sahası, iki kapalı futbol sahası, iki kapalı tenis kortu ve çok sayıda açık hava fitnes alanları, bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolları yerleştirdik.”

- "Yıllardır bekleyen yatırımlar inşaa halinde"

Duruay, görevde bulundukları sürede, kendi dönemlerinde kadar yapılan yatırımın iki katını ilçeye kazandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gölbaşı’nın, Ankara’nın en güzel ve en gözde ilçesi olması için çabaladık. Senelerdir çözülmeyi bekleyen Konya yolu yapımı, gölün temizlenmesi, köprülü kavşakların yapılması, MOBESE ve devlet hastanesinin yapılması gibi temel ihtiyaçlarımız vardı. Bu sene hepsi inşaat halinde. Gölbaşı'nın en büyük sıkıntısı olan Konya yolu alt geçidinin yapımı şu an devam etmekte. Gölbaşı'nın iki yakası inşallah bir araya gelecek. Mogan Gölü 30 senedir temizlenmeyi bekliyordu. Sene sonunda eski günlerine kavuşacak. 250 yataklı devlet hastanemizin yapımı devam ediyor. 2019 yılında hizmete açılacak. Eylül ve ekim aylarında kültür merkezlerimizin açılışını yapacağız."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Gölbaşı’nın kanayan yarası sorunlarına çözüm getiren çalışmaları dolayısıyla Duruay'a teşşekkür ederek, açılışı yapılan şehir parkının da Gölbaşı’na büyük bir hava getireceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ve sanatçı Serkan Kaya’nın konser verdiği açılışta, Türk Hava Kurumu pilotlarınca model uçak, motorlu yelken kanat ve motorlu yamaç paraşütüyle gösteri sunuldu.

Açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik, İYİ Parti İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.