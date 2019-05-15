Gölbaşı Kaymakamlığından

ANKARA (AA) - Gölbaşı Kaymakamlığında "Açık Kapı" uygulaması hizmete girdi.
Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya koyulan Açık Kapı Projesi kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığının giriş katında oluşturulan büro, hizmet vermeye başladı.
Sorumlu Koordinatör Fatih Güçlü ise başvuranların internet, telefon uygulaması ve yüz yüze yapılabileceğini ifade ederek, proje kapsamında vatandaştan gelen şikayetlerin, 7 gün içerisinde çözülmesinin amaçlandığını söyledi.