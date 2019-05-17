Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda iyileştirme çalışması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda genel temizlikten çevre düzenlemesine kadar birçok iyileştirme çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanların güvenli ve temiz bir ortamda, sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda genel temizlik ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Kulübeler dışında tüm barınak çevresinde bakım onarım faaliyetleri sürerken çevre düzenlemesi de hızlı şekilde yürütülüyor.

Görevliler, ağaç budama, genel temizlik, tellerin ve çitlerin onarımı, kafes tabanı ve mama kaplarının yenilenmesi gibi çalışmalarla barınağın çehresini değiştiriyor.

Barınakta sinek ve haşerelere karşı ilaçlama da yapılıyor. Yeni düzenleme ve iyileştirme çalışmalarıyla hem hayvanların hem ziyaretçilerin mutlu olması hedefleniyor.

- Yaşlı, agresif ve görme engelli hayvanlara bakılıyor

94 kişiyle geniş bir ekip çalışmasının yürütüldüğü barınakta 22 veteriner, 7 veteriner tekniker ve hayvan bakıcıları görev yapıyor. ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla alınan ihbarların değerlendirilmesiyle barınağa getirilen hayvanlar tedavi altına alınıyor. Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek yaşlı, agresif, görme engelli ya da bir uzvu olmayan sokak hayvanları, uzmanların gözetimi altında yaşamlarını barınakta sürdürüyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar, doğal ortamına bırakılıyor. Barınak, yaklaşık 2 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor.



