Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

ANKARA (AA) - Gölbaşı Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar’ın konuşmasıyla devam etti.

Uçar, konuşmasında şunları kaydetti:

“Kurumumuz beşikten mezara kadar öğrenme işini planlı, programlı bir şekilde hayata geçiriyor. Okuma yazma bilmeyen insanımızdan, profesörümüze varana kadar herkes bizim hedef kitlemizdir. Herhangi bir sınırlamamız yok. Bunu yaparken de insanımızı pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmeyi, bir iş yerinde çalışabilecek, kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz."

Folklor ekibinin gösterisinin ardından kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, ATO Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Uçar ve kursiyerler katıldı.