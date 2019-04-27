Gölbaşı Belediyespor'un yeni Başkanı Lütfü Yılmaz oldu

ANKARA (AA) - Ankara Süper Amatör Lig ekiplerinden Gölbaşı Belediyespor Kulübünde başkanlığa Lütfü Yılmaz seçildi.
Gölbaşı Belediyespor Kulübü tesislerinde yapılan genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okundu.
Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından gidilen seçime Lütfü Yılmaz tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Yılmaz, Gölbaşı Belediyespor Kulübünün başkanlığına getirildi.
Yönetim kurulu ise Münir Ballı, Çimen Bayram, Ersan Er, Selami Ünlü, Suat Yaman, Muhammet Söğüt, Murat Ali Koç ve Hacı Kadir Yıldırım'dan oluştu.