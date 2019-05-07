Gölbaşı Belediyesinden ramazan boyunca iftar

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, ramazan boyunca iftar etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, ramazanda verilen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

Sofralarını vatandaşlarla paylaşacaklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu bereketli ayda vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak, ramazanın güzelliklerini birlikte yaşamak istedik. Ramazan, dinimizin en önemli ayıdır. Ramazanda geleneklerimizin yaşatılması için kültür merkezlerimize iftar sofraları kuruyoruz. Buralarda vatandaşlarımızla iç içe olarak ramazanın manevi coşkusunu yaşayacağız."