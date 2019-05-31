Gölbaşı Belediyesi'nden bayram denetimi

ANKARA (AA) - Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathaneleri ve pastanelerde denetim yaptı.

Belediye Başkanı’in katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerde hijyen, sağlığa uygunluk, vergi levhası ve eğitim sertifikası kontrolleri yapıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Şimşek, denetimlerde ceza yazmayı değil esnafı bilgilendirilerek sorumluluklarını yerine getirmesini amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için rastladığımız olumsuz durumlar hakkında işletmeleri uyarıyor, eksikleri gidermeleri konusunda onlara rehberlik yapıyoruz. Esnaftan isteğimiz kendi sofrasında nasıl bir gıda görmek istiyorsa vatandaşa da o ürünü aynı hijyen ve kalitede sunmalarıdır." dedi.



