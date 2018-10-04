Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinden

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmelerde denetimlerini artırdı.

Ekipler, denetimlerde, girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur edenlere ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uyguladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Cumhurbaşkanımızın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine biz de denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Zabıta ekiplerimiz tüm iş yerlerinde titiz bir denetime başladı. Ekiplerimiz, imalat ve üretim koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Stokçuluk yapanlara yönelik denetleyici ve cezai işlemler yapıyor." diye konuştu.