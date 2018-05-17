Gölbaşı Belediyesi, 55 bin kişiye iftar verecek

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftar programları kapsamında bu yıl 55 bin kişiye iftar verecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yunus Emre Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve mahallelerde belediye tarafından kurulacak iftar sofralarında toplam 55 bin kişinin iftar açmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ramazan ayında hem kültür merkezlerinde hem de geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Kurulacak iftar sofralarında vatandaşlarla buluşacaklarını aktaran Başkan Duruay, "Yine her sene olduğu gibi geleneklerimizin yaşatılması için mahallelerimizde iftar sofraları kuracağız. Buralarda vatandaşlarımızla iç içe olarak ramazan ayının manevi coşkusunu yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.