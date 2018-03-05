Gölbaşı Belediye Meclisinden Mehmetçik'e destek

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Meclisi, bir aylık huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanmasına karar verdi.
Gölbaşı Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı birinci oturumu, Belediye Başkanı Fatih Duruay başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, gündem dışı olarak 28 Şubat süreci ile Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan askerlerince gerçekleştirilen Hocalı katliamını görüşüldü.
Belediye Meclisi görüşmelerin ardından MHP'li üye Ali İhsan Güçlü'nün verdiği teklifle bir aylık huzur hakkı alacaklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı.