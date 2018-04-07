Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Meclisi aylık toplantısını yaptı.

Meclis üyelerinin tamamının katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda belediye birim müdürleri tarafından, 2017'de yapılan hizmetler anlatıldı. 2017 faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından değerlendirildi.

Faaliyet raporunun oylanması öncesinda söz alan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı tarihinde en büyük yatırımların bu dönemde yapıldığını ifade etti.

Mecliste Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek'e ikinci kez söz hakkı verilmediği için MHP grubu, meclis salonunu terk etti.