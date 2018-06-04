Gölbaşı Belediye Meclisi toplandı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Fatih Duruay başkanlığında yapılan Gölbaşı Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında Konya yolu yapım çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
CHP Grup Başkanı Bülent Elikesik ve MHP Grup Başkan Vekili Ali ihsan Güçlü, yol yapımı sırasında kazaların önlenmesi için belediye yetkililerinin önlem almasını istedi.
Belediye Başkanı Duruay, mecliste yaptığı konuşmada ayrıca 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diledi, meclis üyelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.