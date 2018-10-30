Göksu Havzası'nda cennet meyvesi hasadı başladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Göksu Havzası'ndaki köylerde cennet meyvesi hasadı başladı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Göksu Havzası'nda nar, zeytin ve incir üretimine ek olarak cennet meyvesi üretimi yapılan Bucakkışla, Narlıdere, Bostanözü, Kalaba, Cerit ve Çukur köylerini ziyaret ederek, hasat çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı.

Bölgede ilk cennet meyvesi fidanının 8 yıl önce dikildiğini ifade eden Muğlu, şunları kaydetti:

"Dikilen fidanlar bölgeye uyum sağladı. Her geçen gün fidan sayısı artıyor. Narin yapısıyla zahmetli bir süreci olan cennet meyvesi, oldukça yaralı bir meyve. Lif içeriği zengin. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Üreticimiz kendi ürettiğini parça parça kendi imkanları ile satıyor. Önümüzdeki yıllarda ilimizin cennet meyvesi üretiminde de iddialı olacağına inanıyoruz."