Gökmenoğlu daire müdürleri ile toplantı yaptı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, ilçedeki daire müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlık salonundaki toplantıda konuşan Gökmenoğlu, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti ve insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gökmenoğlu, "Yeni yapılacak yatırımların planlanması ve hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, asayiş hizmetlerinin etkin şekilde sunulması gerekiyor. İlçemizde verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmamız lazım. Kamu hizmetinin doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması hedefimiz olacaktır." diye konuştu.