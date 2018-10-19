SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Sivas'ta Goji Berry Yetişiyor, Kadın Çiftçiler Seviniyor" projesi kapsamında Şarkışla ilçesindeki "goji berry" (kurt üzümü) demonstrasyon bahçesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız ilçeye bağlı Maksutlu köyündeki bir kadın çiftçinin bahçesine giderek, meyvenin gelişim süreci, kullanım alanları ve çeşitleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de kurt üzümünün iç bölgeler ve geçiş bölgelerinde de ideal biçimde yetiştirilebilir olduğunu aktaran Yıldız, "Toprak ve iklim olarak pazar değeri yüksek bitkisel ürün üretiminin zor olduğu Sivas ikliminde kurt üzümü seçeneği çok önemlidir. Deneme çalışmaları ve hobi bahçeleri göstermiştir ki, Sivas'ta kurt üzümü yetiştirilir ve iyi verimler alınır. Kurt üzümü sağlıklı yaşamın korunması ve sürdürülmesi açısından olağanüstü içeriği ile insanlara yararlı bir meyvedir. Bu bitkiyi ülkemiz ve özellikle Orta Anadolu insanları için bir şans olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Yıldız, daha sonra emekli Tahsin Taşyürek'in kurt üzümüyle ilgili kurduğu deneme ve ıslah seralarını ziyaret etti.



