Godiva'da yeni atama

İSTANBUL (AA) - Olivier de Mendez, Godiva'nın İngiltere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesi başkanlığına atandı.

Godiva'dan yapılan açıklamaya göre, De Mendez görevinde, yeni ürün ve kategori geliştirmeye ve dağıtım kanallarına ivme kazandırmaya odaklanacak.

Yeni pazarlara girerek Godiva Cafe'lerin bölge genelindeki başarısını daha da ileriye taşımayı hedefleyen De Mendez, bu süreçte markanın Belçika zanaatını, premium çikolatayı yeni ürünlere dönüştürme konusundaki ustalığını ve global tüketici iç görülerini kullanarak büyümesine liderlik edecek.

Perakende, yiyecek-içecek ve müşteri deneyimi alanlarında 25 yılı aşkın tecrübesi ve global liderlikteki güçlü geçmişiyle Godiva’ya katılan De Mendez birçok uluslararası şirketin operasyonel büyümesine, marka stratejisini belirleme ve müşterilerle güçlü bağlar kurma süreçlerine liderlik etti.

Son olarak Afflelou Group’a bağlı Optical Discount şirketinin Fransa ve Uluslararası Genel Müdürlüğü görevini yürüten De Mendez, markanın prestijini korurken, yenilikçiliğe odaklanma ve daha ulaşılabilir ürünler geliştirmede kilit bir rol oynadı.

Fransa’da doğup büyüyen de Mendez, EDHEC İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı ve çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

- "De Mendez, büyüme hedefimize değer katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Godiva Üst Yöneticisi (CEO) Annie Young-Scrivner, üstün liderlik kabiliyetleriyle Olivier'in Godiva ailesine katılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır büyük ölçekli global markalarla çalışma deneyimi sayesinde İngiltere ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye pazarları hakkında elde ettiği derinlemesine bilgi önümüzdeki altı yıl içinde işimizi beş katı büyütürken bize inanılmaz bir değer katacak. Olivier, Godiva için en önemli önceliklerimiz olan geleceğin yeteneklerini ve performansa dayalı bir kültür geliştirmeye kendini adamış, gerçek anlamda ilham veren bir lider."

Olivier de Mendez ise Godiva ailesine katılmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyduğunu aktararak, "Yenilikçi ve değerli bir müşteri bağlılığının yanı sıra ekipler arasında yakın iş birliğinin sürdürülebilir büyüme ve başarı için çok önemli olduğuna inanıyorum. Godiva’nın daha önce görülmemiş düzeyde büyüdüğü bir dönemde bilgi ve birikimimle katkıda bulunmayı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.