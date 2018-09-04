'Göçebe Oyunları'nı düzenleme hakkını Türkiye'ye devrettik'

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde dün başlayan 3. Dünya Göçebe Oyunların hazırlıkları kapsamında kurulan etno şehrin açılışı yapıldı.

Ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi'nin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinden 40 kilometre uzaklıkta ve 30 kilometre genişliğindeki Kırçın Yaylası'nda, 500'den fazla geleneksel çadırın kurulduğu etno şehrin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) da medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağı olan etno şehrin açılışını Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptı.

Açılışta, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan geniş katılımlı oyuncu ekibi, "Göçebelerin Altın Çağı" adlı tiyatro oyunuyla, Kırgızların tarihini ve göçebe yaşamındaki geleneklerini sahneledi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, oyunların yüksek seviyede düzenlenmesine verdiği destekten ötürü halkına ve organizatörlere teşekkür etti.

Göçebe mirasını ve göçebe halkın ruhunun korunduğu Kırgızistan'da gurur ve mutluluğun hakim olduğunun altını çizen Ceenbekov, tüm dünyanın dikkatinin ve ilgisinin perçinlendiği olayların görgü tanığı olduklarını vurguladı.

Ceenbekov, her iki yılda bir yapılan 3. Dünya Göçebe Oyunların açılışını, Türk Dili Konuşan Ülkelerin liderlerinden olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbeyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un katılımıyla yaptıklarını anlattı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Altıncı Zirvesinin de Türk Dili Konuşan Ülkelerin İşbirliği üye ülke Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan yanı sıra Özbekistan ile Macaristan'ın katılımıyla yapıldığını belirten Ceenbekov, "Çolpon-Ata şehri Türk dili konuşan devletlerin merkezi oldu. Zirvede birçok iş birliği ve dostluğumuzu alakadar eden meseleleri ele aldık. Yüzlerce basın mensubu bu oyunları ve göçebe halkların yaşamını ve kültürünü dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor." dedi.

"Oyunları düzenleme hakkını Türkiye’ye devrettik"

Ceenbekov, göçebe uygarlığının felsefesinin geliştirilmesi için oyunların dördüncüsünün Türkiye’de yapılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini aldıklarını bildirdi.

Gelecek oyunlarının Türkiye'de yapılmasını öngören hakkın devredildiğini ifade eden Ceenbekov, Türkiye halkına ve Erdoğan’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ceenbekov, kültürel etkinliklerin düzenlendiği ve ülkenin yedi bölge kültürünün tanıtıldığı etno şehrindeki çadırları gezdi.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) oldu.

3. Dünya Göçebe Oyunları 8 Eylül'de sona erecek.

Muhabir: Nezir Aliyev







