ANKARA (AA) - Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yapma görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti. Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, Göç İdaresinin il müdürlüklerine müracaat edecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Nisan 2014'te merkez teşkilatını, 18 Mayıs 2015'te ise taşra teşkilatını kurarak, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) verdiği görev ve sorumlulukları yürütmeye başladı.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nca, Türkiye'deki sığınmacıların iş ve işlemlerinde yetkili makam olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Bu süreçte, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çalışmalarına destek sağlamak amacıyla BMMYK ile iş birliği yapıldı.

BMMYK, sığınmacılara sağlanan danışmanlık ve bilgilendirme gibi hizmetlerin yanı sıra uluslararası koruma başvurularının alınmasıyla devam eden iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda da faaliyetlerde bulundu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle BMMYK'nın birlikte çalıştığı söz konusu süreçte, sığınmacıların bazı hususlarda kafa karışıklığı yaşamaması için uluslararası koruma kayıtlarının alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi konularının Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde toplanması ihtiyacı ortaya çıktı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, beş yıllık süreçte kapasite artırımına gitti. Türkiye'den uluslararası koruma talep eden yabancıların tüm iş ve işlemlerinin Göç İdaresi il müdürlüklerince yürütülmesi mümkün hale geldi.

Bu çerçevede BMMYK uluslararası koruma kaydı almak ve mülteci statüsü belirleme görüşmesi yapmak gibi faaliyetlerini dün itibarıyla sonlandırdı. Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma talep eden yabancıların iş ve işlemleri, Göç İdaresinin il müdürlüklerince yapılacak.

Sığınma ve iltica konularında Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışan ve 1 Eylül 2016'da Türkiye ile "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzalayan BMMYK, danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme gibi alanlardaki çalışmalarıyla yabancıların Türkiye'den AB ülkelerine yerleştirilmesi sürecindeki görevine devam edecek.

BMMYK, Türkiye'deki uluslararası koruma başvurusu ve statü sahiplerine danışmanlık hizmetleri sunmak da dahil olmak üzere koruma faaliyetlerine devam edecek.